Brad Pitt perde batalha judicial por guarda dos filhos

Brad Pitt entrou com um pedido de emergência na Justiça, pela custódia dos seis filhos que tem com Angelina Jolie, mas o processo foi negado pelo juizado nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (7).

Por enquanto, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox e Vivienne continuarão sob os cuidados da mãe, que tem a guarda integral dos herdeiros. Segundo o “TMZ”, o artista seguirá fazendo visitas agendadas e com o acompanhamento de um terapeuta.

Fontes próximas ao galã revelaram que ele ficou muito chateado com a briga, já que as crianças seriam muito prejudicadas psicologicamente. Ele teria tentado ficar sozinho com as crianças, mas o monitoramento não foi dispensado nos encontros.

Vale lembrar que Pitt estava sendo investigado por um suposto abuso contra o filho mais velho, durante um voo. Contudo, o FBI encerrou o caso, já que não encontrou fundamentos para acusar o bonitão de ter agredido o primogênito.

O ex-casal está separado desde meados de setembro deste ano. À revista “People”, Brad disse estar muito triste com o divórcio, mas que “o que mais importa agora é o bem-estar” das crianças.

