Brad Pitt perderÃ¡ coleÃ§Ã£o de motos com o divÃ³rcio de Angelina Jolie

A paixão do ator Brad Pitt pelo mundo das motos ficou evidente ao longo dos anos. Sua coleção aumentou e chegou a mais de 20 unidades, com alguns modelos impressionantes. Um deles, por exemplo, é uma BMW da Segunda Guerra Mundial, pela qual pagou US$ 385 mil (mais de R$ 1 milhão). Os bens estão entre os que devem ficar com a agora ex-mulher, Angelina Jolie.

Um preço parecido (US$ 300 mil) foi pago por sua Ecosse FE Ti XX, a primeira motocicleta do mundo feita com base de titânio. Dela só foram fabricadas 13 unidades, todas cuidadas ao máximo. Inclui peças fabricadas e pintadas a mão, um modelo projetado e fabricado em fibra de carbono e alumínio. Dispõe de um motor de 250 cavalos de potência e motor de 2.409 cavalos.

Entre os detalhes exclusivos, se destaca o couro italiano da firma Berlutti que reveste o assento. Além disso, os tubos de escapamento terminam com cerâmica refinada.

Além de sua coleção privada, Brad Pitt demostrou sua paixão por motos dando voz ao documentário “Hitting The Apex”, dedicado aos pilotos Casey Stoner, Marco Simoncelli, Jorge Lorenzo, Marc Márquez, Dani Pedrosay e Valentino Rossi.

