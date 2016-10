Brad Pitt tem se apoiado nos pais e nos filhos para suportar o divórcio

A revista americana US Weekly relatou em detalhes como o ator Brad Pitt tem reagido ao divórcio de Angelina Jolie após 12 anos juntos. “Ele ainda está completamente arrasado”, diz a publicação. Um fonte teria informado que o ator não consegue acreditar nas mudanças que sua vida sofreu desde o dia 19 de setembro, quando a mãe de seus filhos decidiu se separar dele.

“Ele está em péssima forma, mas as crianças são a única coisa em que tem se segurado”, disse a fonte. “Ele vem se apoiando muito na família dele e falado com pais e amigos próximos e seu empresário constantemente. Segundo a fonte, o ator está disposto a tudo pelos filhos. “Ele os ama mais do que qualquer coisa.”

Por enquanto, segundo a publicação, os seis filhos de Pitt e Jolie, Maddox, de 15 anos, Pax, 12, Zahara, 11, Shiloh , 10, e os gêmeos Knox e Vivienne, de 8, vão ficar com a mãe, mas a guarda será compartilhada pelo ex-casal. A primeira visita, que acontecerá em algumas semanas, será supervisionada por uma terapeuta.

