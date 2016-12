Brad Pitt teve encontro de Natal com os 6 filhos supervisionado por um psicÃ³logo

O ator americano Brad Pitt, de 53 anos, que recentemente se separou da mulher, a atriz Angelina Jolie, de 41, com que planeja lutar pela guarda dos seis filhos, conseguiu se encontrar com as crianças para o Natal. A visita, no entanto, foi supervisionada por um psicólogo. É o que garante a revista americana “Us Weekly”.

De acordo com a publicação, foi a própria ex-mulher que organizou o encontro do astro com os filhos, Maddox, de 15 anos, Pax, de 13, Zahara, de 11, Shiloh, de 10 e os gêmeos Knox e Vivienne, de 8. Mas, seguindo ordens judiciais, o terapeuta das crianças acompanhou o encontro delas com o pai.

“Brad deu presentes a eles (os filhos) e foi cordial”, acrescentou uma fonte da revista. Há poucos dias, informações de tabloides americanos davam conta de que o astro temia não poder passar o feriado religioso ao lado dos filhos.

Brad e Angelina, que ficaram casados por dois anos, ainda não definiram na justiça como será a divisão de bens após o divórcio. A guarda das crianças segue sendo compartilhada, mas eles ficam com a mãe e têm encontros supervisionados com pai, que em outubro foi inocentado de acusações de abuso infantil.

