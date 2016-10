Brad Pitt vê filhos pela primeira vez desde que Angelina Jolie pediu divórcio

Brad Pitt viu seus filhos pela primeira vez desde que Angelina Jolie entrou com o pedido de divórcio, no dia 19 de setembro. As informações são do site da revista “People”.

De acordo com a publicação, enquanto disputa a guarda das crianças, Pitt se encontrou com os filhos junto da presença de um terapeuta, uma recomendação do Departamento de Crianças e Serviços Familiares de Los Angeles.

O ator está sendo investigado pelo Departamento de Crianças e Serviços Familiares, que atua como o serviço social, por suspeita de ter abusado verbal e fisicamente de um de seus filhos durante um voo.

De acordo com o site “TMZ”, o ator teria gritado e ficado agressivo com uma das crianças, em um jatinho particular, enquanto Jolie e outros filhos também estavam presentes. Uma fonte ouvida pela revista “People” disse que Pitt nega as acusações.

Jolie e Pitt são pais de seis crianças: Maddox, Paz, Zahara, Shiloh e os gêmeos Knox Leon e Vivienne.

Nos documentos do divórcio, a atriz pediu para que os filhos morassem com ela, e Pitt teria direito de visitá-los. (Folhapress)

