BRAND USA promoverá pela primeira vez os Estados Unidos no FESTURIS Gramado

Pela primeira vez, a organização de Marketing de Destinos dos Estados Unidos, a Brand USA, estará no FESTURIS Gramado- Feira Internacional de Turismo, que ocorre de 08 a 11 de novembro na Serra Gaúcha. “O FESTURIS é fundamental para o crescimento contínuo do nosso mercado através da geração de negócios e oportunidades. O mercado do Sul é estrategicamente importante para o Brand USA e parceiros. Trata-se de uma região com enorme potencial de compra e o FESTURIS é a plataforma certa para explorarmos oportunidades na região”, destaca Marcelo Kaiser vice-presidente Latam & General Manager Brazil AVIAREPS.

A AVIAREPS é a representante do Brand USA no Brasil, além de já representar a organização em outros países. O Brand USA confirmou presença na 30ª edição da Feira e vai promover os Estados Unidos junto com parceiros em uma área exclusiva. “Vamos apresentar no FESTURIS as ferramentas que criamos para o trade com o intuito de ajudá-lo a vender EUA. Temos uma plataforma global de treinamentos online com conteúdos em português, site dedicado ao trade com sugestões de roteiros para os EUA, campanhas de vendas, e o lançamento do mais novo filme do Brand USA. Chama-se America’s Musical Journey, o segundo documentário que desta vez promoverá os EUA através da música”, destaca Kaiser.

A organização concentra seus esforços na promoção de viagens internacionais para os Estados Unidos e na comunicação dos EUA. Nos últimos meses tem promovido diversas ações focadas no mercado brasileiro. “Desenvolvemos vários programas com os principais players do mercado, como ações cooperadas de Branding, treinamentos pelo Brasil, Famtrips, desenvolvimento de novos pacotes, novos conteúdos para o consumidor final, parceria com influencers, ativações por nichos (como MICE, luxo e gastronomia). E temos grandes novidades para o mercado brasileiro, que anunciaremos em breve”, comenta o executivo.

No final do ano passado, durante o 1º Encontro Estados Unidos da Orinter, em Santa Catarina, Marcelo Kaiser apresentou a meta do Brand USA até 2021, que é receber mais de 100 milhões de turistas do mundo inteiro. Para isso a organização está utilizando a gastronomia, músicas, os parques nacionais além de outras atrações muito visitadas pelos turistas. Em 2017, mais de 1,7 milhão de turistas brasileiros visitaram os Estados Unidos e para 2018 esse número deve ser ultrapassado.

Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), o Brasil foi um dos 25 países que mais movimentou dinheiro com turismo no ano passado, ficando na 16ª posição na comparação global. Segundo o levantamento, os turistas brasileiros gastaram US$ 19 bilhões no ano passado. Orlando, Miami, Nova York, Los Angeles, São Francisco e Las Vegas são os destinos mais procurados pelos viajantes. Essas seis cidades concentram cerca de 80% do número de visitantes brasileiros nos Estados Unidos.

Quem passar pelo FESTURIS Gramado, terá a oportunidade de conhecer os Estado Unidos por meio da organização oficial e mais capacitada sobre EUA: a Brand USA. O evento já conta também com outros destinos internacionais como Portugal, Espanha, Uruguai, Argentina, Mônaco, México, Cuba, África do Sul, Israel, Palestina, República Dominicana, Turks e Caicos, Aruba, Los Cabos, Bruxelas, Itália, Noruega, Etiópia, Vietnã entre outros.

SERVIÇO

FESTURIS Gramado – feira Internacional de Turismo

De 08 à 11 de novembro de 2018

Gramado/RS

Informações e credenciamento: www.festurisgramado.com

Deixe seu comentário: