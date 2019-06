Brasil 2 x 0 Catar; veja como foi o primeiro tempo

*Por Bárbara Assmann

No penúltimo amistoso preparatório para a Copa América, o Brasil está enfrentando o Catar, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Após 20 meses, a seleção está voltando a campo. Entre os desfalques, estão Fagner (com dores na coxa esquerda), Alisson e Firmino (se apresentam na quinta-feira [6], em Porto Alegre).

Neymar, que está envolvido em polêmica e afirmou nas redes sociais ser uma de suas partidas mais difíceis, começou como titular. Porém saiu aos 17 minutos com gelo no pé direito e amparado pela equipe médica.

O jogo iniciou com muita troca de passes dos dois times. O Catar não estava intimidado e tentava tocar a bola no seu campo de defesa, buscando chegar ao ataque. Aos 10 minutos, eles chegaram a ter 63% de posse de bola.

O Brasil também trocava passes e conseguia jogadas em erros do adversários. Neymar buscava jogo e tentava dribles em zonas distantes do ataque, o que resultava em faltas. A primeira tentativa da seleção brasileira foi aos 11 minutos, com Coutinho. Ele tentou de fora da área, mas a bola acabou saindo pela esquerda.

Faltava pouco para o gol chegar. Aos 16 minutos, Coutinho carregou pela direita, travou o movimento e rolou para Daniel Alves. O lateral, com categoria, levantou na área para Richarlison que subiu e cabeceou bonito para dentro da rede. Gol. Brasil 1, Catar 0. Foi nesse momento que Neymar sentiu o tornozelo e precisou deixar o campo. Ele chegou a ser atendido no banco de reservas, mas não deu para o craque brasileiro.

Com a saída de Neymar, Everton entrou no seu lugar. Logo após o primeiro gol, o Brasil se soltou e passou a arriscar. Conseguiu o segundo gol com Gabriel Jesus, aos 23 minutos. Daniel Alves e Richarlison novamente participaram da jogada. No lance, Jesus recebeu livre e só tirou do goleiro adversário. Gol. Brasil 2, Catar 0.

Depois disso, só dava Brasil. A seleção perdia gols, já o Catar não havia finalizado nenhuma vez. Daniel Alves participava muito do jogo. Aos 31 minutos, o lateral direito soltou uma bomba, o goleiro defendeu e, no rebote, Coutinho quase ampliou.

A equipe de Tite continuava atacando e, aos 39 minutos, o árbitro José Argote marcou um pênalti, porém aos consultar o VAR, Argote anulou a marcação. Na jogada, novamente ele, Dani Alves, dominou na direita e fez o cruzamento, porém a bola acabou não tocando no braço de Hassan.

No final do primeiro tempo, o Brasil mostrava superioridade, conseguindo a bola, mesmo sem muito esforço. O Catar errava muitos passes, facilitando a roubada de bola brasileira e mantendo o placar em 2 a 0.

