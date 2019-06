Brasil 3 x 0 Honduras; veja como foi o primeiro tempo

A seleção brasileira masculina está fazendo neste domingo (9), o seu último jogo amistoso antes da estreia na Copa América. O adversário é a seleção de Honduras e o placar está em 3 a 0 para o Brasil. No lugar de Neymar está David Neres.

O primeiro tempo foi verde e amarelo. Logo nos primeiros segundos, o Brasil já chegou ao ataque com Gabriel Jesus. O atacante recebeu dentro da área, após passe de Arthur e driblou o goleiro, mas perdeu o ângulo. O cruzamento acabou explodindo na defesa.

Só a seleção brasileira atacava. Honduras não mostrava reação e era pressionada pelo Brasil na saída de bola. Gabriel Jesus era quem mais aparecia no ataque e foi dele o primeiro gol. Aos cinco minutos, Após linda tabela entre Richarlison e Daniel Alves, o lateral cruzou e o camisa 9 cabeceou para abrir o placar. No primeiro momento, o auxiliar deu impedimento de Richarlison, porém o VAR foi acionado.

O árbitro de vídeo analisou e, aos oito minutos, o gol foi confirmado. Se antes disso só a equipe brasileira atacava, depois, Honduras sentiu e continuou não levando perigo a Alisson.

Aos 12 minutos, mais um gol. Dessa vez em escanteio cobrado por Coutinho, Thiago Silva apareceu na primeira trave para desviar de cabeça. Brasil 2, Honduras 0.

O Brasil estava jogando muito, só dava a seleção. Criava muito e chegou a ter 90% de posse de bola. Quando perdia a bola, pressionava e recuperava. Aos 18 minutos, mais um gol perdido. Richarlison deixou Coutinho na cara do gol, mas o camisa 11 chutou mal e mandou a bola para fora.

A primeira boa chegada da seleção de Honduras foi aos 21 minutos. Elis recebeu livre pela esquerda, e cruzou rasteiro. Mas a zaga do Brasil afastou o perigo.

Aos 28 minutos, Quioto fez falta dura em Arthur e o árbitro deu cartão vermelho direto para o jogador hondurenho. O volante sentiu e saiu para o vestiário com expressão de muita dor e sem conseguir apoiar o pé direito no chão. Allan entrou no seu lugar.

Honduras fazia muitas faltas, e, aos 35 minutos acabou fazendo pênalti em Richarlison. Coutinho bateu e fez. Brasil 3, Honduras 0. Logo depois, ele quase marcou mais um, mas o chute forte, de fora da área, acabou na trave.

É ataque contra defesa. Aos 41 minutos, após confusão na área, Casemiro rolou para Gabriel Jesus. O atacante finalizou e López espalmou para evitar o quarto gol do Brasil. Depois disso, mais um chute de Coutinho na trave. Quase o quarto gol brasileiro.

Com um jogador a mais e pressionando do jeito que fez no primeiro tempo, o Brasil tem chance de fazer mais ainda no segundo tempo.