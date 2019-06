Brasil assume presidência do Mercosul na área cultural

As atividades culturais do Mercosul passarão a ser lideradas, nos próximos seis meses, pelo Brasil. O sistema de rotatividade do comando é feito por ordem alfabética, logo a Argentina passou a condução para o país brasileiro, que assume a presidência temporariamente na área cultural.

Na última quinta-feira (27), o ministro da Cidadania, Osmar Terra, recebeu na 45ª Reunião de Ministros da Cultura do Mercosul, em Buenos Aires, a liderança do setor. Ele disse que os países membros do Mercosul vão procurar estimular ao máximo o intercâmbio cultural na América do Sul.

“Uma das coisas que vamos fazer é estimular a integração dos povos das missões jesuítas. É como o Caminho de Santiago [de Compostela], para fazer um turismo cultural, religioso, que vai integrar os 30 povos das missões, que engloba Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia e Brasil”, destacou Terra. Para o ministro, a aproximação entre os países do bloco é importante para a definição de políticas sociais e para a articulação e desenvolvimento de ações que tragam benefícios à população.

Osmar Terra acredita que os países do Mercosul devem fortalecer o intercâmbio cultural de forma articulada e avançar em parcerias estratégicas com a Aliança do Pacífico e a União Europeia: “Estamos discutindo como trabalhar em conjunto as questões culturais, desenvolver o mercado cultural e também exportar essas atividades, a nossa história, a nossa cultura, a nossa música, a nossa dança, o teatro e o cinema”.

