No próximo dia 17, em Santa Fé, na Argentina, o Brasil assumirá a presidência pró-tempore (rotativa) do Mercosul durante reunião dos chefes de Estado do bloco. A presença do presidente Jair Bolsonaro na 54ª Reunião do Conselho do Mercosul será precedida por uma série de reuniões entre funcionários de governos e diplomatas, que discutirão medidas para simplificar e desburocratizar as relações comerciais e institucionais entre as nações que compõem o próprio bloco e outros países.

