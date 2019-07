Brasil buscará seu 9º título diante do Peru neste domingo

A seleção brasileira irá decidir a 46ª edição da Copa América neste domingo (7), diante do Peru, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Esta é a primeira final da história da Copa América entre Brasil e Peru. O duelo começa a partir das 17h.

O Brasil já conquistou oito vezes a Copa América e buscará a sua nona conquista diante dos peruanos, que possuem apenas dois títulos da competição (1939 e 1975). Doze anos se passaram desde que o Brasil conquistou o título pela última vez. Foi em 2007, na Venezuela, contra a Argentina.

Com 15 títulos, o Uruguai é o maior vencedor da Copa América, no entanto, sua última conquista foi em 2011. A Celeste é seguida de perto pela Argentina, que possui 14.

Provável escalação

Alisson; Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro (Filipe Luís); Casemiro, Arthur e Philippe Coutinho; Gabriel Jesus, Everton e Roberto Firmino. Técnico: Tite.

Show

A final terá show da cantora Anita e presença do presidente Jair Bolsonaro. Mais curta, a cerimônia será realizada próxima do início do jogo. Vai começar às 16h35 e terá duração de 10 minutos, em conexão com a entrada dos jogadores em campo. Serão quase 400 pessoas no palco, mas, ao todo, são 1.500 envolvidos no espetáculo.

