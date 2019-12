Brasil Brasil cai uma posição no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2019

O índice é divulgado com base em dados de expectativa de vida ao nascer, escolaridade e renda per capita Foto: Agência Brasil O IDH é calculado com base em indicadores de saúde, educação e renda. (Foto: EBC) Foto: Agência Brasil

O Brasil caiu uma posição no ranking global do IDH (Índice de Desenvolvimento Humano). Agora, o País ocupa o 79º lugar em um grupo de 189 países e territórios. Na prática, o Brasil ficou empatado com a Colômbia e atrás de países como Chile, Argentina, Uruguai e Sri Lanka, por exemplo. O ranking é liderado pela Noruega.

O índice é divulgado pelo Pnud (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) com base em dados de expectativa de vida ao nascer, escolaridade e renda per capita. Quanto mais próximo de 1, melhor o desenvolvimento. Os dados do relatório publicado agora são do ano passado.

Em 2018, o índice do Brasil foi de 0,761, um crescimento de 0,001 em relação ao ano anterior (ou 0,13%). Embora aponte avanço, o valor foi insuficiente para evitar que o País perdesse uma posição em relação aos demais. Em 2017, além da Colômbia, o Brasil dividia a 78ª posição com Granada, que teve melhora superior do IDH no período – daí a perda de posição.

“O que acontece no Brasil é que, nos últimos anos, tem havido uma estagnação econômica. E isso se reflete em um crescimento menos acentuado”, diz o diretor do escritório do Relatório de Desenvolvimento Humano do Pnud, Pedro Conceição.

