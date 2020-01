Mundo Brasil cai uma posição no ranking mundial de percepção da corrupção

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2020

O País passou a ocupar a 106ª posição no IPC Foto: Reprodução O País passou a ocupar a 106ª posição no IPC. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Brasil caiu uma posição no ranking mundial de percepção da corrupção em 2019 e repetiu a sua pior nota no estudo elaborado pela organização Transparência Internacional, divulgado nesta quinta-feira (23).

O País teve o quinto recuo seguido e passou a ocupar a 106ª posição no IPC (Índice de Percepção da Corrupção), o que representa o pior resultado desde 2012. Quanto melhor a posição no ranking, menos o país é considerado corrupto.

A nota brasileira foi a mesma do ranking de 2018: 35 pontos, a pior pontuação da série histórica, que começou há sete anos. A nota é a mesma de Albânia, Argélia, Costa do Marfim, Egito, Macedônia e Mongólia. Entre os países da América do Sul, o Brasil está atrás de Uruguai, Chile e Argentina e à frente de Bolívia, Paraguai e Venezuela.

Dinamarca, Nova Zelândia e Finlândia lideram as primeiras posições do ranking e são os países considerados mais íntegros, com notas mais próximas de 100.

Com as notas mais próximas de zero, e considerados os países mais corruptos, estão: Síria, Sudão do Sul e Somália.

O IPC pontua e classifica os países com base no quão corrupto o setor público é percebido por executivos, investidores, acadêmicos e estudiosos da área da transparência. O índice analisa aspectos como propina, desvio de recursos públicos, burocracia excessiva, nepotismo e habilidade dos governos em conter a corrupção.

O Brasil vem caindo no ranking desde 2014. Em 2016, ficou em 79º. Em 2017, o País estava na 96ª colocação.

Veja a posição de alguns países no ranking:

Países mais corruptos 180º Somália 9 pontos 179º Sudão do Sul 12 pontos 178º Síria 13 pontos Países menos corruptos 1º Dinamarca 87 pontos 1º Nova Zelândia 87 pontos 3º Finlândia 86 pontos Empatados com o Brasil 106º Brasil 35 pontos 106º Albânia 35 pontos 106º Argélia 35 pontos 106º Costa do Marfim 35 pontos 106º Egito 35 pontos 106º Macedônia 35 pontos 106º Mongólia 35 pontos América do Sul 21º Uruguai 71 pontos 26º Chile 67 pontos 66º Argentina 45 pontos 106º Brasil 35 pontos 123º Bolívia 31 pontos 137º Paraguai 28 pontos 173º Venezuela 16 pontos

