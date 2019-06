Brasil chega em Porto Alegre para quartas de final da Copa América

A seleção brasileira conhece hoje (24) o adversário que enfrentará nas quartas de final da da Copa América. O jogo está marcado para a próxima quinta-feira (27), às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Os jogadores brasileiros e a comissão técnica desembarcaram na capital gaúcha no fim da noite desse domingo (23). Já na chegada ao hotel, a delegação foi recepcionada por dezenas de torcedores. Everton, que integra o elenco do Grêmio, e Gabriel Jesus estavam entre os mais procurados para fotos e autógrafos.

A #SeleçãoBrasileira já está em Porto Alegre, se preparando para as quartas de final da Copa América. Veja como foi a viagem e a chegada dos jogadores na capital gaúcha! ⚽️🇧🇷 #JogaBola pic.twitter.com/OHVwnrkUFy — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 24, 2019

Nesta segunda-feira, o técnico Tite comanda um treino no CT Luiz Carvalho do Grêmio, às 15h45. Após as atividades com os jogadores está prevista uma entrevista coletiva para a imprensa. Tite adiantou que já que agora os jogos são eliminatórios, o esforço será em dobro. “Vamos pra uma fase que […] é dura, é diferente de ponto corrido. A equipe manteve a lucidez, jogou do jeito que ela joga. É a forma que a gente escolheu para jogar. É assim, ela vai ganhar e perder assim. Ela continua com uma ideia criando aos 47 do segundo tempo. Ela vai persistir dessa forma”, disse o técnico da Seleção Brasileira.

