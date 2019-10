Brasil conhece a sua primeira surfista garantida na Olimpíada de Tóquio-2020

Tatiana Weston-Webb, de 23 anos, tornou-se neste domingo (20) a primeira surfista do País garantida na Olimpíada de Tóquio-2020, quando o esporte fará sua estreia nos Jogos. Ela confirmou sua vaga ao avançar às quartas de final da etapa de Portugal da WSL (Liga Mundial de Surfe), ainda em disputa nas águas de Peniche.

Nascida em Porto Alegre e filha de pai inglês e mãe brasileira, Tatiana vive no Havaí desde os dois anos de idade. O sonho olímpico motivou a surfista a optar por defender a bandeira do Brasil em vez de a americana. Sua primeira etapa como competidora do país foi em maio do ano passado.

“Tenho muito orgulho por representar o Brasil, que foi onde eu nasci e é onde está o meu coração, sem esquecer de onde eu cresci e que realmente me fez a surfista que sou hoje”, afirmou.

Atualmente, ela ocupa a oitava posição do ranking da WSL. Silvana Lima, 34, está na 12ª posição da temporada e ainda disputa a sua vaga em Tóquio. Entre os homens, os dois representantes serão conhecidos apenas na última etapa do Mundial, em dezembro, no Havaí. Gabriel Medina, 25, Filipe Toledo, 24, e Italo Ferreira, 25, concorrem.

Neste domingo, Medina perdeu a chance não só de confirmar sua presença no Japão, mas também de sair de Portugal com o tricampeonato mundial. Nas oitavas de final, ele liderava a bateria contra o compatriota Caio Ibelli, mas se confundiu ao achar que a prioridade de escolha era dele e atrapalhou o adversário na onda. A interferência foi punida com a anulação de uma das notas da bateria, e Medina acabou eliminado.

Filipe e Italo, além do sul-africano Jordy Smith e do americano Kolohe Andino, concorrentes ao título de 2019, ainda estão vivos etapa portuguesa, que deverá ter continuidade nesta segunda-feira (21). A definição do campeão ocorrerá a partir do dia 8 de dezembro, na etapa de Pipeline, no Havaí.