Brasil conquista duas pratas no boxe nos jogos Pan-Americanos de Lima; confira outras vitórias de ontem

Com duas medalhas de prata no boxe e um bronze no ciclismo de pista, além de garantir o país na final de badminton masculino e bons resultados no tênis, surfe e handebol, a quinta-feira (1º) foi repleta de conquistas brasileiras nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Confira os principais destaques:

No boxe, Keno Marley Machado ficou com a prata na categoria meio-pesado (até 81 kg) após perder para o campeão olímpico na Rio 2016 Julio Cezar La Cruz Peraza, de Cuba. A brasileira Jucielen Cequeira Romeu também conquistou prata no peso galo feminino (54-57 kg). Ambas lutas ocorreram na noite desta quinta. Com as duas pratas, o Brasil conquistou até o momento quatro medalhas na modalidade. Nesta sexta-feira (2), também haverá duas disputas pelo ouro, no peso médio (75) Herbert William Carvalho Conceição enfrenta o cubano Arlen Lopez Cardona. Já Beatriz Iasmin Soares Ferreira luta contra a argentina Dayana Erika Lo Sanchez na categoria de até 60 quilos.

No ciclismo, o Brasil conquistou a medalha de bronze ao vencer o México na disputa de terceiro lugar por equipes. A equipe brasileira é composta por Flavio Cipriano, Kacio Fonseca e João Vitor Silva. Enquanto isso, a seleção masculina de handebol venceu a segunda partida seguida. Os adversários da vez foram os peruanos. O Brasil venceu por 40 a 16.

No tênis, Carolina Meligeni venceu a argentina Victoria Bosio por 2 sets a 1 e avançou às quartas de final do torneio. Já no stand up paddle, Luiz Diniz conseguiu um bom desempenho na repescagem, fez uma pontuação melhor que seus concorrentes da Venezuela e Porto Rico, e agora segue na disputa por uma medalha. A brasileira Chloe Calmon também se deu bem nas águas peruanas. No surf longboard, ela derrotou a argentina Maria Boggan e avançou para a próxima fase.

O atleta Ygor Coelho garantiu vaga na final individual do badminton. Ele venceu o canadense Jason Ho-Shue de virada, por 2 sets a 1. Ygor é o maior nome da modalidade no Brasil. No duelo de irmãos, os brasileiros Franceilton e Fabrício Farias perderam para Phillip e Ryan Chew, dos Estados Unidos. A partida valia vaga para a final e a dupla de irmãos norte-americanos levou a melhor. A dupla feminina do Brasil, Fabiana Silva e Tamires Santos, também perdeu sua partida pela semifinal. A derrota para a dupla canadense Rachel Honderich e Kristen Tsai foi por 2 sets a 0, parciais de 21 a 5 e 21 a 8.

