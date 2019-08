No primeiro dia de disputas do judô nos Jogos Pan-americanos de Lima, a modalidade trouxe duas medalhas douradas para o Brasil. A primeira conquista do dia veio com Renan Torres na categoria até 60 quilos. Estreante nos Jogos, o jovem venceu na decisão o equatoriano Lenin Preciado, que conquistou o título em Toronto em 2015. Logo depois, Larissa Pimenta conseguiu o ouro ao derrotar, na decisão, a mexicana Luz Olvera na categoria até 52 quilos.

