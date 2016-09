Brasil conquista no atletismo a sua primeira medalha na Paralimpíada do Rio

O brasileiro Odair Santos conquistou a primeira medalha do Brasil na Paralimpíada do Rio nesta quinta-feira (08), no Engenhão. Ele ganhou a prata nos 5000 m na classe T11, para deficientes visuais totais.

Odair começou a prova em um ritmo mais lento, parte da estratégia do atleta, e ficou em quarto lugar até pouco mais de 10 minutos de prova, quando deu o bote em seus adversários e assumiu a liderança com certa tranquilidade. Nos últimos metros, no entanto, acabou ultrapassado pelo queniano Samwel Mushai Kimani, que conquistou o ouro com o tempo de 15min16s11.

Odair Santos já havia conquistado sete medalhas paralímpicas, sendo três de prata e quatro de bronze. Esta é a segunda Paralimpíada que Odair disputa como deficiente visual completo na T11. Ele perdeu totalmente a visão em 2010. Aos 35 anos, Odair ainda é o atual campeão mundial dos 1500 m em sua classe.

