Brasil conquista o tri pan-americano no levantamento de peso; confira outras vitórias de ontem

O Brasil segue conquistando medalhas nos jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Já foram vitórias na ginástica artística, levantamento de peso, boliche, vôlei de praia, boxe e tiro esportivo. Até agora, o Brasil já conquistou 34 medalhas; 10 de ouro, 8 de prata e 16 de bronze. Os brasileiros ocupam o 3º lugar no quadro de medalhas, atrás apenas de Estados Unidos (64) e México (43).

O brasileiro Fernando Reis conquistou o tri pan-americano no levantamento de peso. O atleta somou 420 quilos levantados, somando o arranco e o arremesso, e garantiu com folga a medalha de ouro. Superior aos seus adversários, ele levantou 21 quilos a mais que o segundo colocado, o cubano Luis Manuel Lauret, com 399 quilos.

Na ginástica artística, Chico Barretto ganhou a medalha de ouro no cavalo com alças, na tarde desta terça-feira (30). Com 13.533 pontos, o brasileiro recebeu a maior nota dos oito atletas da final do aparelho. Completam o pódio o estadunidense Robert Neff, com 13.466 pontos, e o colombiano Carlos Alberto Calvo, com 13.233. Arthur Zanetti ficou com a medalha de prata nas argolas. Nas barras assimétricas, Lorranne Oliveira ficou em quarto lugar, com 13.833 pontos. A atleta perdeu o bronze por pouco mais de 100 pontos.

No boliche, Marcelo Stuartz ficou com a medalha de prata ao perder na final para o estadunidense Nicholas Pate. Já no vôlei de praia, Ângela Rebouças e Carol Horta conquistaram a medalha de bronze. Elas venceram as cubanas Maylen Delís e Leila Martínez por 2 sets a 0.

No boxe, Abner Teixeira perdeu a semifinal da categoria pesado até 91kg para o cubano Erislandy Cotilla. Com a derrota, ele garantiu a medalha de bronze. Ao disputar a final da fossa olímpica, Robert Schmits ganhou a medalha de bronze completando 32 pontos, ficando atrás dos estadunidenses Brian Burrows, com 43, e Derek Haldeman, com 40. Esse é o segundo bronze do Brasil no tiro esportivo.

Já na segunda rodada do torneio de duplas masculino no tênis, João Menezes e Thiago Wild venceram a dupla da Guatemala, Wilfredo Gonzalez e Stefan Gonzalez, por 2 sets a 0, parciais de 6 a 1 e 6 a 4.

