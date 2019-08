Brasil conquista três medalhas de bronze na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica

Durante a 13ª Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica, realizada na cidade de Keszthely, na Hungria, o Brasil conquistou três medalhas de bronze e duas menções honrosas. Ao todo, 254 estudantes de 47 países concorreram em provas teóricas, práticas e de análises de dados.

Nesta edição, o Brasil levou duas meninas na equipe. De acordo com a organização, foi a maior participação feminina na história do país na competição – e uma delas conquistou o bronze, que não era alcançado desde 2013.

As três medalhas de bronze ficaram com os jovens Giovanna Girotto, de 16 anos; Luã de Souza Santos, de 17; e Raul Basilides Gomes, também de 17 anos. As menções honrosas saíram para os paulistas Bruna Junqueira de Almeida e Lucas Shoji, ambos de 16 anos.

A seleção

Os cinco estudantes que representaram o Brasil foram escolhidos dentre um total de 100 mil participantes da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), realizada no ano passado. Mais de 5 mil deles fizeram três provas na fase online do processo seletivo, que classificou 150 candidatos para as provas presenciais. Nessa etapa, os 30 melhores colocados ainda passaram por dois treinamentos classificatórios e uma semana de treinamento intensivo com astrônomos durante o primeiro semestre de 2019.

Deixe seu comentário: