Brasil conquista três medalhas no Mundial Paralímpico de Halterofilismo

O Brasil conquistou três medalhas na estreia Mundial Paralímpico de Halterofilismo, nesta sexta-feira (12). A competição acontece em Nur-Sultan, no Cazaquistão. O atleta do Amazonas, Lucas Manoel ganhou uma medalha de ouro, na categoria até 49 quilos e o paulista Marcos Terentino também venceu e recebeu mais um ouro, mas na categoria até 54 quilos. Já o esportista, Vinicius Freitas, competiu na classe júnior e conquistou medalha de prata, na categoria até 80 quilos.

O amazonense venceu pela segunda vez seguida, levantando um total de 126 quilos. Lucas Manoel, já havia ganho ouro no Mundial realizado na Cidade do México, em 2017. Na disputa de hoje, ele enfrentou o jordaniano de 17 anos, Mohammad Alshnaiti.

“A competição foi do jeito que eu gosto, com os atletas muito próximos em termos de marca. Esperava conquistar o bicampeonato e felizmente pude alcançá-lo. Espero continuar evoluindo daqui em diante”, contou Lucas, que possui má-formação no membro devido a uma infecção no fêmur da perna direita que ocorreu em seu nascimento.

A segunda medalha de ouro foi conquistada por Marcos Terentino, que precisou levantar 96 quilos. A mineira Lara Aparecida vai representar o Brasil nas disputas das classes adultas que inicia amanhã (13), na categoria até 41 quilos, a prova será às 2h e 30 min pelo horário de Brasília. E João Maria de França Júnior participa na categoria até 49 quilos, às 5h e 30min. Será quem vem mais medalha para o Brasil aí?

Deixe seu comentário: