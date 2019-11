Brasil Brasil cria 70,8 mil empregos formais em outubro

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2019

O Brasil gerou 70.852 empregos com carteira assinada em outubro, de acordo com números do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados nesta quinta-feira (21) pelo Ministério da Economia. O saldo é a diferença entre as contratações e as demissões. Em outubro, o país registrou 1.365.054 contratações e 1.294.202 demissões.

Foi o sétimo mês consecutivo em que as contratações superaram as demissões no País. De acordo com informações do Ministério da Economia, esse foi o melhor resultado para meses de outubro desde 2017, ou seja, em dois anos.

Após três anos seguidos de demissões, a economia brasileira voltou a gerar empregos com carteira assinada em 2018, quando foram abertas 529.554 vagas formais, de acordo com dados oficiais.

Parcial do ano

Os números oficiais do governo mostram também que, nos dez primeiros meses deste ano, foram criados 841.589 empregos com carteira assinada. Com isso, houve aumento de 6,45% frente ao mesmo período do ano passado, quando foram abertas 790.579 vagas formais. O saldo verificado entre janeiro e outubro de 2019 também é o maior para o período desde 2014 (912.287 vagas formais abertas).

Os números de criação de empregos formais dos primeiros dez meses do ano, e de igual período dos últimos anos, foram ajustados para incorporar as informações enviadas pelas empresas fora do prazo nos meses de janeiro e setembro. Os dados de outubro ainda são considerados sem ajuste.

Segundo o Ministério da Economia, nos últimos 12 meses foram criados 562.186 postos de trabalho formais. Já o estoque de empregos formais na economia era de 39,252 milhões de postos no fim de outubro. No mesmo mês de 2018 eram 38,695 milhões.

Por setores

Os números do governo revelam que, em outubro, houve abertura de vagas em cinco dos oito setores da economia. O maior número de empregos criados foi registrado no setor de comércio. Já a agropecuária foi o setor que mais demitiu no período.

Indústria de Transformação: +8.946

Serviços: +19.123

Agropecuária: -7.819

Construção Civil: +7.294

Extrativa Mineral: +344

Comércio: +43.972

Serviços Industriais de Utilidade Pública: -581

Administração Pública: -427

Dados regionais

Segundo o governo, houve abertura de vagas formais, ou seja, com carteira assinada, em todas as regiões do País em outubro deste ano.

Nordeste: +21.776

Sudeste: +15.980

Sul: +27.304

Centro-Oeste: +1.477

Norte: +4.315

O governo informou ainda que 23 das 27 unidades da federação criaram empregos formais em outubro. A abertura de vagas no mês é liderada por Minas Gerais (+12.282), seguida por São Paulo (+11.727) e Santa Catarina (+11.579 vagas). Os Estados que mais fecharam vagas, no mês passado, foram Rio de Janeiro (-9.942), Distrito Federal (-1.365) e Bahia (-589).

