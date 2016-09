Brasil de Pelotas comemora retorno ao G-4 do Campeonato Brasileiro da Série B

O Brasil de Pelotas comemora o retorno ao G-4 do Campeonato Brasileiro da Série B, após a vitória diante do Ceará, por 2 a 1, no Bento Freitas. O Xavante ocupa a terceira posição, com 44 pontos. O líder é o Vasco (51 pontos). O Ceará continua em nono, com 40pg. Como a rodada só termina neste sábado (01), o Brasil não sabe se continuará no G-4 depois dos demais confrontos.

Na partida da 28ª rodada, o Brasil marcou os dois gols em cobranças de pênalti. Os tentos foram de Gustavo Papa aos 11 e 15 minutos da etapa inicial. Os visitantes descontaram com Eduardo também no primeiro tempo, aos 20min.

O goleiro Eduardo Martini avaliou o resultado como positivo para a manutenção do clube na Série B. “Garante a permanência na Série B não matematicamente, mas é óbvio que abrimos uma grande vantagem à frente daqueles que estão lá atrás. Será sempre assim, com jogos muito difíceis e placares não muito elásticos.”

O Xavante volta a campo na terça (dia 4), contra o Sampaio Corrêa, outra vez no Bento Freitas. O adversário é o lanterna da Série B.

