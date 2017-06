Brasil de Pelotas estraga os planos do Vila Nova e reage na SÃ©rie B

Pressionado por uma reação no Campeonato Brasileiro da Série B, o Brasil de Pelotas deu uma boa resposta ao seu torcedor na noite de sábado (17), diante do Vila Nova, equipe que briga na parte de cima da tabela. Pela oitava rodada da competição de acesso à elite, a equipe Xavante fez 3 a 0 nos goianos no estádio Bento de Freitas.

Além do triunfo, o Brasil de Pelotas conseguiu um respirar na competição. A equipe iniciou a rodada na zona de rebaixamento, mas, com os três pontos, chegou a 11 pontos, indo à 12ª posição. Apesar do revés, o Vila Nova segue com uma situação tranquila, com 14 pontos na terceira posição.

Mesmo com o bom momento do Vila na competição, o Brasil não se intimidou e iniciou a partida partindo para cima, tentando controlar as ações e o ritmo do jogo. A primeira boa chance de marcar veio aos dez minutos, com Bruno Lopes, que acabou desperdiçando um rebote do goleiro Wendell.

O confronto era morno em Pelotas, mas o Brasil era melhor e não corria risco na defesa. Dessa maneira, apesar da saída de Elias, que sentiu a coxa ainda aos 29, o time Xavante abriu o placar com o centroavante Lincom pouco antes do intervalo.

Depois de jogada tumultuada na entrada da área da equipe de Goiás, Lincom protegeu, usou seu tamanho para ganhar espaço da marcação e bateu cruzado, bola rasteira, sem chance para o goleirão.

E as coisas ficaram ainda mais fáceis para os donos da casa depois que Maguinho, o único jogador a receber um cartão amarelo no primeiro tempo, acabou cometendo falta dura com apenas um minuto do segundo tempo e foi expulso do jogo.

Com um a mais, o Brasil, que já dominava o duelo, sobrou. E, mesmo sem ser afobado, ampliou sua vantagem com mais um gol de Lincom. Dessa vez o grandalhão Xavante usou toda sua categoria para encobrir o goleiro Wendell antes de correr para o abraço.

Daí para frente foi só administrar o placar, ganhar moral com a torcida e aguardar o apito final do árbitro. Antes disso, porém, ainda deu tempo de Rafinha acertar o ângulo em linda cobrança de falta, já nos acréscimos, e matar o jogo.

Na próxima rodada, o Brasil terá um clássico regional contra o Juventude no Alfredo Jaconi, às 19h15min de terça-feira (20), enquanto o Vila Nova buscará a reação em casa, no Serra Dourada, diante do Ceará, também na terça-feira, mas às 21h30min

Enfrenta o líder

O Juventude é líder, está invicto e tem a melhor defesa da Série B do Brasileirão depois de oito rodadas. O vice-líder é o Guarani, com 15 pontos.

Em mais uma atuação consistente fora de casa, o time alviverde ficou no empate em 0 a 0 com o Paysandu, na tarde de sábado (17), no Estádio Mangueirão, em Belém. Com o resultado, o time chega aos 18 pontos em oito jogos e confirma a melhor defesa da competição. São mais de 420 minutos sem Matheus Cavichioli ser vazado.

Comentários