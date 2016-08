Brasil de Pelotas marca dois gols na etapa inicial e vence o Bragantino pela Série B

O Brasil de Pelotas venceu o Bragantino por 2 a 0, na noite desta terça-feira (30), em Bragança Paulista, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os gols do Xavante foram feitos por Felipe Garcia e Ramon na etapa inicial.

O Brasil ocupa o quinto lugar, com 36 pontos. O Bragantino, sério candidato ao rebaixamento, é o penúltimo, com 21pg. O time de Rogério Zimmermann já volta a campo na sexta (dia 02), diante do Goiás, no Bento Freitas. O duelo inicia às 19h15min.

