Brasil desafia o Equador na estreia de Tite pelas Eliminatórias nesta quinta

O técnico Tite estreia no comando da Seleção Brasileira na partida contra o Equador às 18h desta quinta-feira (01), nos 2.850 mil metros de altitude de Quito, pela sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas à Copa do Mundo de 2018, na Rússia. O jogo contra os vice-líderes na classificação será vital para o time verde e amarelo. O motivo é que hoje o Brasil não aparece entre os classificados ao Mundial.

Nesta quarta (31), Tite orientou o segundo treinamento com os portões fechados à imprensa no Estádio Atahualpa. O objetivo do comandante é esconder a escalação e o sistema tático. Miranda deve ser o novo capitão no lugar de Neymar, que pediu para deixar esta função. A formação deverá ter Marquinhos na defesa e Gabriel Jesus no ataque. Este ficou com a vaga disputada com Gabigol. Willian também ganhou o posto na concorrência com Philippe Coutinho.

Os equatorianos, que não perdem em casa uma partida pela competição desde 2009, terão Bolaños, do Grêmio, entre os titulares. O treinador Gustavo Quinteros não contará com o meia-atacante Antonio Valencia, que cumprirá suspensão automática. O centroavante Felipe Caicedo retornará após ficar de fora dos duelos com Paraguai e Colômbia, e também da Copa América, por causa de lesão.

Equador: Domínguez; Paredes, Achilier, Mina e Ayoví; Noboa, Orejuela, Ibarra e Montero; Bolaños e Caicedo. Técnico: Gustavo Quinteros.

Brasil: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo; Casemiro; Paulinho, Renato Augusto e Willian; Neymar e Gabriel Jesus. Técnico: Tite.

Local: Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito (Equador). Quando: Quinta-feira. Horário: 18h (de Brasília). Arbitragem: Enrique Cáceres, com Eduardo Cardozo e Milciades Saldívar (trio do Paraguai). Na TV: Rede Globo e SporTV.

