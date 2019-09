Brasil deve ter safra recorde de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2019

A safra brasileira de 2019 de cereais, leguminosas e oleaginosas deve fechar o ano com um crescimento de 5,9% em relação a 2018. Os dados são do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), realizado em agosto pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O Brasil deve ter uma safra recorde de 239,8 milhões de toneladas neste ano – 13,3 milhões a mais do que no ano passado.

A alta, conforme o IBGE, deve ser impulsionada pela produção de milho. A projeção prevê crescimento de 21,5% nessa cultura comparado a 2018. Em contrapartida, as lavouras de arroz podem ter queda de cerca de 12,7%, e as de soja, de 3,9%.

Entre as outras lavouras de grãos em que se estima produção acima de 1 milhão de toneladas, deverão fechar o ano com alta o algodão (32,4%), o sorgo (13,9%) e o trigo (9,5%). O feijão, por outro lado, deve ter queda de 1,1% no ano.

O LSPA também estima a produção de outros produtos agrícolas importantes. A maior lavoura do país, a de cana-de-açúcar, deve ter queda de 1,4%. Também são esperados recuos nas produções de café (-13%), laranja (-1%), tomate (-4,3%) e uva (-10,5%). Por outro lado, são esperados avanços nas produções de banana (3,8%), batata-inglesa (0,8%) e mandioca (4,1%).

