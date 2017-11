Dia 14 de novembro é o dia Mundial da Diabetes. E o Brasil é o 3º país do mundo com mais crianças com diabetes tipo 1, somente atrás da Índia e dos EUA. São 30.900 crianças diabéticas, na faixa de 0 a 14 anos.

Nesse contexto, foi criado, em 2000, a entidade privada sem fins econômicos ICD-RS (Instituto da Criança com Diabetes). A sociedade gaúcha, empresas e pessoas físicas vêm participando ativamente do desenvolvimento deste trabalho, desde a construção e equipagem do prédio, até os dias de hoje, através de doações de recursos financeiros, patrocínios e trabalho voluntário.

O ICD-RS atende atualmente 3.260 crianças e jovens e conseguiu reduzir em 87% a internação hospitalar devido a um tratamento adequado, educação em diabetes contínua e assistência indisciplinar, princípios que regem a instituição. Com o slogan “Aqui se aprende a vencer”, presta atendimento aos pacientes através do trinômio Educação em Diabetes, Tratamento (com acesso a novas tecnologias) e Assistência Social nas modalidades Hospital-Dia, Ambulatório e Hot-Line.

Atualmente 415 milhões de pessoas no mundo inteiro convivem com a doença. A perspectiva é de que, se continuar nesse ritmo, em 2020 serão 642 milhões, um aumento de 65%. O Brasil é o quarto país no mundo em número de adultos com diabetes: 14,3 milhões, atrás somente de China, Índia e Estados Unidos. Desses, 700 mil estão no Rio Grande do Sul.

O diabetes mata precocemente. Em 2015, no Brasil, 42% dos diabéticos que morreram tinham menos de 60 anos. No mesmo ano, 5 milhões de pessoas morreram no mundo por causa do diabetes, mais que a soma dos óbitos causados por AIDS, tuberculose e malária. Considerando que no mundo 12% dos gastos com a saúde são aplicados no tratamento do Diabetes e suas complicações, o ponto principal a ser destacado para o dia 14 de novembro, Dia Mundial do Diabetes, é a prevenção da doença.

Prevenção

Alguns hábitos podem ser adotados para evitar o desenvolvimento da doença ou para melhorar a qualidade de vida de quem já é portador: A prática de exercícios físicos com regularidade ajuda a manter o peso e o nível de açúcar no sangue. Alimentação equilibrada, com todos os nutrientes, colabora para o bom funcionamento do organismo.

O ideal é ingerir todos os nutrientes de forma equilibrada: carboidratos para manter a energia; proteínas, que ajudam na construção dos tecidos, assim como frutas, verduras e grãos. Cortar bebidas açucaradas e sucos de frutas integrais. Não fumar: diabetes e tabagismo são uma combinação explosiva. O fumo, associado ao diabetes, eleva os riscos de problemas cardíacos e circulatórios, como por exemplo, o pé diabético e o IAM. Controlar a obesidade: aquela gordura abdominal é a mais perigosa – a medida da circunferência abdominal aumentada é um fator de risco para infarto, AVC, pressão alta e diabetes.

Consequências

É a principal causa de amputação de membros inferiores e está entre as primeiras causas de cegueira, insuficiência renal, entre outros problemas. Mas com diagnóstico preciso, tratamento e acompanhamento médico adequados, o risco de desenvolver outras complicações em decorrência do diabetes se reduz substancialmente. É por isso que o trabalho de instituições como o ICD-RS são tão importantes para a qualidade de vida de milhares de pessoas.

Café da manhã

O diretor presidente do ICD e médico endocrinologista, dr. Balduino Tschiedel, e o presidente do Conselho de Administração do ICD, Paulo Roberto Falcão, receberam convidados na sede do instituto na manhã desta segunda-feira (13) para destacar o Dia Mundial do Diabetes, que se comemora no dia 14 de novembro. Houve palestra sobre o tema, na qual Tschiedel apresentou dados sobre a doença.

