Brasil é ouro em canoagem e triatlo nos Jogos Pan-Americanos

A equipe brasileira de triatlo, formada por Luisa Baptista, Vittoria Lopes, Manoel Messias e Kauê Willy, garantiu o primeiro lugar nesta segunda-feira (29), nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Com mais essa conquista, o Brasil completa quatro medalhas na modalidade. Luísa Baptista já havia ganho o ouro no individual feminino, e Vittória Lopes levou a prata. No masculino, Manoel Messias também já havia conquistado a prata no individual masculino.

E na prova de canoagem não foi diferente. O brasileiro Isaquias Queiroz venceu o vice-campeão mundial, Fernando Jorge, na categoria C1 10000. Queiroz ganhou o ouro com tempo de 3m47s631, no último sábado (27). Esta foi a quarta medalha do baiano Queiroz em Jogos Pan-Americanos, e também a única no Pan de Lima.

Já o cubano Fernando Jorge ficou em segundo lugar com o tempo de 3m48s57, e em terceira posição, o canadense Drew Hodges, que levou o bronze com 3m58s454. A competição de canoagem está acontecendo no Parque Natura de Albufera, a 180 quilômetros da capital, Lima.

