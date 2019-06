Brasil e Paraguai se enfrentam na Arena do Grêmio nesta noite; confira o esquema de trânsito

O jogo das quartas de final da Copa América entre Brasil vs Paraguai agitará os torcedores e também o trânsito em torno da Arena do Grêmio, local da partida. Com início às 21h30, o transporte coletivo vai atuar com a linha de ônibus experimental F08 – Futebol Trensurb/Arena, que fará a integração com a estação Anchieta de trem. No entorno, ocorrerão alterações no sentido de vias e reposicionamento de linhas especiais de ônibus.

Após o jogo, uma hora antes do final da partida, a rua José Pedro Boéssio terá sentido único em direção à av. Ernesto Neugebauer. Os carros seguirão até a av. Ernesto Neugebauer, onde poderão ingressar à esquerda, em direção à cidade de Canoas e BR-290. também será possível virar à direita, seguindo até a av. Amynthas Jacques de Moraes, retornando, mais à frente, para a av. A.J. Renner, que permanecerá com sentido duplo para facilitar o retorno de táxis e aplicativos para o atendimento ao público.

Outra modificação importante, realizada desde o último jogo, foi no ponto de embarque das linhas de ônibus especiais LCA1 e LCA2. Elas têm destino aos shoppings Iguatemi e Praia de Belas e o embarque, no final da partida, ocorrerá na av. Padre Leopoldo Brentano, mais próximo da Arena.

O ponto de táxi montado na Voluntários da Pátria também será deslocado para ficar mais perto da av. Padre Leopoldo Brentano e partirá da rótula sob a BR-448.

