Brasil e Reino Unido assinam cooperação para estimular comércio   

O Brasil e o Reino Unido assinaram, nesta quarta-feira (21), um memorando de entendimento para estimular o comércio entre os dois países. O Reino Unido pretende investir cerca de 20 milhões de libras esterlinas, aproximadamente R$ 100 milhões, para apoiar a inserção de empresas brasileiras no exterior.

O investimento ocorrerá através de um fundo interministerial, que financiará ações nos seguintes eixos: inserção de micro, pequenas e médias empresas nas cadeias globais de valor; melhoria na eficiência dos portos; apoio do ingresso do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE); propriedade intelectual e regulação.

De acordo com o Ministério da Economia, o memorando permite aumentar a eficiência nas negociações do comércio exterior, além de criar oportunidades para um sistema de comércio mais inclusivo para empresas de diferentes portes. O documentos foi assinado pelo secretário-executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranys, e pelo secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais da pasta, Marcos Troyjo.

Deixe seu comentário: