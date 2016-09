Brasil enfrenta a Colômbia pelas Eliminatórias nesta terça-feira

O duelo entre Brasil e Colômbia há anos não é apenas mais um jogo. As duas seleções se tornaram verdadeiras rivais em campo e nesta terça-feira (06) se enfrentam com muito em jogo: três pontos importantes para dar certo alívio nas acirradas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo-2018.

O Brasil parece começar a se recuperar dos recentes fiascos que abalaram sua brilhante história. Primeiro com o ouro olímpico conquistado no Maracanã, que serviu para reatar o laço de afeto entre a torcida e sua seleção. Em seguida veio a expressiva vitória por 3 a 0 sobre o Equador, na quinta-feira, na estreia de Tite no comando da equipe.

Na vitória na altitude de Quito contra os equatorianos, Tite conseguiu tirar o melhor de seus talentosos jogadores, principalmente no segundo tempo, e viu brilhar a estrela de uma grande promessa do futebol brasileiro, o atacante Gabriel Jesus, autor de dois gols em sua estreia com a camisa da seleção principal.

Diante do sucesso da estreia, que valeu ao Brasil a 5ª colocação nas eliminatórias com 12 pontos, Tite certamente repetirá a formação inicial contra a Colômbia e Gabriel Jesus voltará a ser peça importante no esquema do técnico.

A ótima estreia do atacante de 19 anos, vendido pelo Palmeiras ao Manchester City e que se apresentará ao clube inglês em janeiro, começou com um pênalti sofrido e que deu a Neymar a oportunidade de pagar uma dívida pendente.

Há quase doze meses que a estrela do Barcelona não marcava um gol pela seleção principal, um período negativo para o futebol do Brasil que conseguiu afetar até o maior craque do país.

No último ano, Neymar se mostrou desconcentrado e nervoso vestindo a ‘amarelinha’, especialmente depois da polêmica suspensão de quatro jogos por ter sido expulso justamente contra a Colômbia, na Copa América do Chile.

Era o segundo confronto contra os colombianos, depois da tensa partida pelas quartas de final da Copa do Mundo-2014, na qual o camisa 10 saiu de campo de maca depois de uma entrada desleal de Zúñiga que deu um fim a seu mundial.

O terceiro capítulo dessa rivalidade ocorreu há menos de um mês, quando Brasil e Colômbia voltaram a se enfrentar por uma vaga nas semifinais olímpicas. Os brasileiros levaram a melhor (2-0).

Para o confronto desta quinta-feira, o Brasil poderá esperar outra partida duríssima, já que a Colômbia chega em grande fase, fortalecida pelas três vitórias consecutivas nas eliminatórias.

A vitória sobre a fraca Venezuela (2-0), na quinta-feira, também serviu de reafirmação para James Rodríguez, que parece encontrar na seleção a alegria que lhe foge no Real Madrid. O meia e maestro da equipe foi o autor do primeiro gol dos ‘cafeteros’ e armou as principais jogadas de perigo dos comandados de José Pekerman.

Terceiros colocados nas eliminatórias, a um ponto da líder Argentina, os colombianos assumiriam posição privilegiada com uma vitória sobre o Brasil para encarar com conforto a segunda metade da competição.

Para isso, porém, a Colômbia terá que ficar de olho num conhecido rival, Neymar, visto pelo elenco ‘cafetero’ como um jogador ‘cai-cai’ e que ludibria a arbitragem.

A partida entre Brasil e Colômbia está marcada para as 21h45, horário de Brasília e será disputada na Arena Amazônia, em Manaus.

Brasil: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo; Casemiro, Renato Augusto, Paulinho, Willian; Gabriel Jesús e Neymar. Técnico: Tite.

Colombia: David Ospina; Stefan Medina, Jeison Murillo, Óscar Murillo e Farid Díaz; Sebastián Pérez, Carlos Sánchez, Macnelly Torres e James Rodríguez; Luis Muriel e Carlos Bacca. T: José Pekerman.

Local: Arena Amazônia, em Manaus (AM). Quando: Terça-feira (06/09). Horário: 21h45min.

(AFP)

Comentários