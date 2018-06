Brasil vence a Croácia por 2 a 0 no penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo da Rússia

Brasil e Croácia se enfrentaram neste domingo (03) no estádio Anfield Road, em Liverpool, na Inglaterra, no penúltimo amistoso da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo Rússia. O time do técnico Tite venceu por 2 a 0, com gols de Neymar e Firmino.

Primeiro tempo

Aos oito minutos Danilo partiu em velocidade pela direita, Gabriel Jesus viu e passou para o lateral. Ele cruzou na área e Willian tentou desviar para o gol, mas não conseguiu bater na bola com firmeza. Três minutos depois, Modric cobrou escanteio pela direita, Lovren saltou mais alto do que a marcação brasileira e cabeceou rente à trave direita do gol de Alisson.

Para o Brasil, o jogo era amistoso. Para a Croácia, parecia que a Copa do Mundo já havia começado. Os croatas bateram muito, e um lance em cima de Thiago Silva aos 12 minutos preocupou, ao ser atingido no joelho dentro da área pelo croata Kramaric. O jogador brasileiro terá que ser avaliado antes do próximo compromisso.

Aos 30, o Brasil quase abriu o marcador com Willian. O meia recebeu de Paulinho na área e bateu cruzado. A bola passou pelo goleiro Subasic e ia entrando, mas Vrsaljko apareceu para tirar. Dois minutos depois, novamente o camisa 19 levou perigo ao arqueiro adversário, que espalmou para frente. No rebote, Paulinho teve o chute travado.

Gols saíram na segunda etapa

O técnico Tite já havia avisado que Neymar só entraria no segundo tempo. E foi o que fez, trocando Fernandinho por Neymar no intervalo. Além disso, Tite aproveitou que o jogo era amistoso para realizar testes, utilizando todas as seis mudanças permitidas na segunda parte da partida.

O craque Neymar abriu o placar com um belo gol aos 23 minutos do segundo tempo. Na jogada que originou o gol, Willian deu a bola a Coutinho, que rapidamente entregou a Neymar. Dentro da área, o camisa 10 driblou dois marcadores e chutou forte para as redes, mostrando que sim, ele faz a diferença na equipe.

O maior astro da Seleção Brasileira, que se recupera de uma grave lesão no tornozelo, começou o jogo no banco. Ele entrou no segundo tempo no lugar de Fernandinho. Na comemoração do gol, Neymar abraçou o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, que foi um dos responsáveis pela recuperação do jogador.

Aos 47 minutos da etapa final, Firmino, que jogava praticamente em casa, no estádio do seu clube, ampliou o placar e garantiu a vitória do Brasil. A Seleção estreará na Copa no dia 17 deste mês contra a Suíça. Depois, enfrentará a Costa Rica, no dia 22, e a Sérvia, no dia 27.

O jogo foi um bom teste para o Brasil. A Seleção da Croácia está no grupo D do Mundial ao lado de Argentina, Islândia e Nigéria. O próximo compromisso da Seleção e último amistoso será diante da Áustria, no domingo (10).

Ficha Técnica

Brasil – Técnico Tite

Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda (Marquinhos) e Marcelo (Filipe Luís); Casemiro, Fernandinho (Neymar), Paulinho, Willian (Fred) e Philippe Coutinho (Taison); Gabriel Jesus (Firmino).

Croácia – Técnico Zlatko Dalic

Subasic, Vida, Lovren, Corluka (Caleta-Car), Vrsaljko (Jedvai), Badelj (Brozovic), Rakitic (Bradaric), Modric (Kovacic), Perisic, Rebic (Pjaca), Kramaric.

Arbitragem

Michael Oliver (Inglaterra), assistido por Stuart Burt e Simon Bennett.

