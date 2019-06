Brasil enfrenta Honduras em amistoso no Beira-Rio hoje

A Seleção Brasileira enfrenta a de Honduras neste domingo (9) em amistoso de preparação para a Copa América, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, a partir das 16h. O evento faz parte das comemorações de 50 anos do Estádio e de 110 anos do Sport Club Internacional.

O atacante Willian se apresentou à Seleção Brasileira na manhã deste sábado (8) em Porto Alegre, e agora o técnico Tite tem os 23 jogadores convocados a sua disposição para a sequência da preparação para a Copa América. A delegação já contava com Alisson e Roberto Firmino, campeões da Liga dos Campeões da Europa, que seriam os últimos a se apresentar, até o corte de Neymar.

“É um momento único vestir a camisa da Seleção Brasileira, quando recebi a ligação deu aquele frio na barriga de novo como se fosso a primeira. Me sinto muito orgulhoso e feliz de estar aqui novamente. Jogar aqui no Brasil é melhor ainda. O calor da torcida será fundamental para buscarmos essa conquista”, disse Willian. O jogador herda a camisa 10 de Neymar, desconvocado por motivo de lesão.

O Brasil venceu o Catar no amistoso disputado na noite de quinta-feira em Brasília por 2 x 0, mas teve Neymar saindo do campo com uma contusão no tornozelo ainda no início do primeiro tempo. O presidente Jair Bolsonaro acompanhou a partido do Estádio Mané Garrincha. O jogo teve um público de 34.204 pessoas.

Último treino

Em preparação para a Copa América de 2019, a Seleção Brasileira realizou treinamento no gramado do Gigante neste sábado (8). Cerca de 5 mil pessoas estiveram no Beira-Rio para recepcionar Tite e seus comandados.

A atividade teve caráter beneficente, com a entrada valendo dois quilos de alimentos não perecíveis. As doações serão recebidas pelo Banco de Alimentos de Porto Alegre.

No gramado, o técnico Tite seguiu preparando o time brasileiro para a disputa da Copa América, na qual tem estreia marcada para a próxima sexta-feira (14), contra a Bolívia, no Morumbi. O Brasil deve entrar em campo neste domingo com: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Filipe Luís; Casemiro, Arthur e Philippe Coutinho; Richarlison, Roberto Firmino e David Neres.

Copa América Brasil 2019

A 46ª edição do torneio mais antigo de Seleções do mundo e que retorna ao Brasil depois de 30 anos, será disputada em cinco cidades-sede (Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo) e por 12 Seleções participantes. Em campo, nove títulos da Copa do Mundo da Fifa reunidos e algumas das maiores estrelas do futebol mundial.

Além dos dez países sul-americanos membros da Conmebol (Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela), Japão e Catar participarão como convidados.

Após o sorteio realizado em janeiro, no Rio de Janeiro, o Grupo A ficou composto por Brasil, Bolívia, Venezuela e Peru. O Grupo B tem Argentina, Colômbia, Paraguai e Catar enquanto o Grupo C ficou com Uruguai, Equador, Japão e Chile.