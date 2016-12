Brasil estÃ¡ entre os piores colocados em ranking mundial de educaÃ§Ã£o

Os resultados do Brasil no Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, na sigla em inglês), divulgados na manhã desta terça-feira (06), mostram uma queda de pontuação nas três áreas avaliadas – ciências, leitura e matemática – e colocam o País entre os piores do mundo na avaliação. O País ficou na 63ª posição em ciências, no 59º lugar em leitura e na 66ª colocação em matemática.