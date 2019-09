Brasil está fora da lista de países que irão discursar na Cúpula do Clima da ONU

A Cúpula do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU) acontece na próxima segunda-feira (23) em Nova York. Neste ano, o Brasil não está na lista de países que irão discursar na Cúpula. De acordo com secretário-geral da ONU, Luis Afonso de Alba, o órgão solicitou que os países apresentassem planos para aumentar os compromissos climáticos, e, a partir disso, selecionaram os que teriam discursos inspirados. Ainda segundo Alba, o Brasil não apresentou nenhum plano.

A lista deve ser divulgada ainda nesta quarta-feira (18), mas já se sabe que a seleção final possui 63 países. Além do Brasil, Estados Unidos, Arábia Saudita, Japão, Austrália e Coreia do Sul também não devem discursar. A Cúpula foi convocada para ser realizada na véspera da Assembléia-Geral da ONU, que começa na terça (24).

Para a Assembleia, a ONU já adiantou que novas metas em relação ao clima devem ser revistas entre 2020 e 2023. As contribuições anunciadas pelos países na assinatura do Acordo de Paris, em 2015, não são mais suficientes para conter o aumento da temperatura média do planeta abaixo de 2ºC.

