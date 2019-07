Na estreia no Mundial Paralímpico de Halterofilismo, em Nur-Sultan, no Cazaquistão, o Brasil conquistou nesta sexta-feira (12) duas medalhas de ouro e uma de prata. O amazonense Lucas Manoel, na categoria até 49kg, e o paulista Marcos Terentino, até 54 kg, ficaram com o lugar mais alto do pódio, na classe júnior, enquanto Vinicius Freitas, até 80kg, ficou em segundo lugar.

