Brasil – EUA

A primeira missão internacional de Michel Temer não é a viagem à China. Foi mandar um recado velado para a Casa Branca. O novo embaixador do Brasil em Washington, Sérgio Amaral, que viaja esta semana para lá, leva uma mensagem de paz e de boas relações, ao contrário de Dilma Rousseff, que rompeu com Barack Obama após a descoberta da suposta espionagem.

O embaixador já teve o agreement do governo norte-americano. A prévia foi na casa de Amaral em Pirenópolis (GO), há um mês, quando ele recebeu a embaixadora norte-americana Liliana Ayalde para uma conversa particular.

Mais do mesmo

Dilma foi craque em incidentes com o Itamaraty. Apesar da bronca dela, o então chanceler Luís Figueiredo revelou a deputados que os EUA não vão parar de espionar.

Oi e tchau

Ano passado, Dilma “bateu o telefone na cara” do então chanceler Mauro Vieira, e disse palavras impublicáveis, quando ele explicou a importância das relações com os EUA.

Rebobinada

A ex-presidente quer concorrer ao Senado ou ao governo do Rio Grande do Sul em 2018. Mas não mais pelo PT. Ela estuda voltar ao PDT.

Dupla debandada

A executiva do PT e Dilma têm reunião marcada. Deve ser o primeiro passo para a despedida da legenda. E o PT já sabe. A surpresa é que José Eduardo Cardozo também deve deixar a legenda, porque pretende abrir seu escritório de advocacia em São Paulo e em Brasília. Ele não quer o partido como sobrenome – ou encosto.

Vem avalanche

O “Inferno de Dilma” só começa. Cidadã comum, vira alvo de avalanche de processos e indiciamentos, no âmbito cível (ações populares) e policial (Lava-Jato). Só um cargo de secretária em algum governo estadual a blinda, em parte.

Fui 1

O primeiro evento internacional da economista Dilma Rousseff, ex-presidente do Brasil, deve ser na Argentina. Ela estuda convite do grupo Mães da Praça de Maio, suas fãs.

Fui 2

Dilma já avisou a amigos que também pretende estudar um ano fora do Brasil. Em alguma “nação amiga”. Estados Unidos, nem pensar. Cuba e Uruguai na lista.

Fui 3

Líder do PSDB no Senado, Cássio Cunha Lima (PB) deve se licenciar por quatro meses. O motivo é um mistério.

O de sempre

Até pouco antes da votação do impeachment, tinha senador fisiológico “indeciso” mandando recado claro para Michel Temer: ou dá ou desce (a rampa).

Que perigo

O contraditório julgamento do Senado: Dilma Rousseff perdeu o mandato por crime de responsabilidade, mas mantém direito a concorrer a cargos públicos. São um perigo para a sociedade. Ela e este Senado.

Fez história

E o senador Hélio José (PMDB-DF), o que nomeia até melancia, e que estava indeciso… votou por Temer e agora deve nomear um pomar inteiro. Helinho teve seis votos para deputado distrital e chegou ao Senado como suplente do governador Rollemberg.

Quase vitalício

Incomodou e muito a cúpula do PSDB, em especial o senador Aloysio Nunes (PSDB-SP), a informação de que o presidente Michel Temer pretende mudar a liderança do governo no Senado.

Sombra do Jucá

Impossibilitado de ocupar a chefia de ministério, após as gravações reveladas pelo ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado, o senador Romero Jucá (PMDB-RR) está mais que cotado para assumir o posto – já ocupado por ele nos governos Lula e Dilma.

Saiu do vestiário

Algo histórico ocorreu na tribuna do Senado na noite de terça-feira, às 22h40min. O senador Zezé Perrella apareceu na tribuna, e discursando. A imagem é digna de moldura.

Ponto Final

Lição do impeachment – como é importante obedecer a Lei de Responsabilidade Fiscal. E como é essencial ter um presidente da Câmara aliado.

Comentários