Brasil fecha 74,4 mil vagas formais de emprego em outubro

O Brasil continuou fechando vagas formais de trabalho em outubro deste ano. De acordo com informações do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgadas nesta quinta-feira (24) pelo Ministério do Trabalho, as demissões superaram as contratações 74.748 postos formais no mês passado.

Apesar de negativo, o resultado do mês passado foi menos ruim que o de outubro de 2015, quando foram fechados 169.131 postos de trabalho, pior resultado para esse mês desde o início da série histórica do Ministério do Trabalho, em 1992.

Segundo o governo, outubro foi o décimo nono mês seguido de fechamento de vagas formais. Ou seja, há mais um ano e meio há mais demissões do que contratações na economia brasileira. O último mês com contratações foi março do ano passado, quando foram criados 19,2 mil postos de trabalho.

As demissões de trabalhadores acontecem em um cenário de recessão na economia, que tem reultado em alta do desemprego, da inadimplência e contribuído para desequilíbrio nas contas do governo, estados e municípios do país. No ano passado, o Produto Interno Bruto caiu 3,8% e, neste ano, a previsão de analistas é de um tombo superior a 3,3%. (AG)

Comentários