Brasil fecha mês de maio com saldo positivo de U$ 662 milhões

De acordo com informações divulgadas pelo Banco Central (BC), nesta segunda-feira (24), as contas externas do Brasil fecharam o mês de maio com saldo positivo. O superávit, diferença, para mais, entre uma receita e uma despesa, chegou a um resultado de U$ 662 milhões. No mesmo período de 2018 o superávit foi de U$ 900 milhões.

Fernando Rocha, chefe do departamento de estatísticas do BC, afirma que este saldo positivo é comum neste período por conta do aumento nas exportações agrícolas “As exportações de produtos agrícolas, tais como soja, são mais favoráveis. É quando se concentram os embarques” diz ele.

Rocha afirmou ainda que quando levado em conta as viagens internacionais, despesas de brasileiros no exterior e gastos de estrangeiros no Brasil, o resultado é afetado, principalmente, pela alta do dólar que, no mês de maio, fechou com uma média de R$ 4, quando comparado com o mesmo período de 2018 quando uma unidade da moeda norte americana equivalia R$ 3,64. “A desvalorização do câmbio torna mais cara a despesa no exterior” explica.

Em maio, as despesas de brasileiros no exterior chegaram a US$ 1,471 bilhão, contra US$ 1,615 bilhão em igual período de 2018. Ao se incluir as receitas de estrangeiros no Brasil, a conta de viagens internacionais registrou déficit de US$ 1,053 bilhão, menor do que o resultado de maio de 2018, US$ 1,187 bilhão.

