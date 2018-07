Brasil fica em 64º lugar em ranking de inovação

O Brasil ocupou o 64º lugar no ranking mundial de inovação. O país ganhou cinco posições em relação ao ano anterior, quando ficou em 69º na listagem mundial. O índice é calculado pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual e tem como parceiro local a Confederação Nacional da Indústria. A liderança do ranking ficou com a Suíça. O país foi seguido por Países Baixos.

