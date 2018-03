Brasil fura retranca e vence a Rússia com três gols

O jogo

Os mesmos jogadores, atitudes e posicionamentos diferentes. O Brasil não fez substituições no intervalo, mas voltou para o segundo tempo com outra cara e bateu a Rússia por 3 a 0 no Luzhniki, palco da final da Copa do Mundo, em Moscou. Coutinho, discreto na etapa inicial, se posicionou mais adiantado, perto dos atacantes. A Seleção ganhou velocidade e definiu a vitória com três gols em 13 minutos. Miranda, Coutinho e Paulinho marcaram.

Primeiro tempo

A Rússia foi mais rápida nas movimentações ofensivas, embora as propostas de jogo ajudem a explicar. Fizeram falta ao Brasil os lances individuais de Neymar – apesar dos excessos – para quebrar as linhas de marcação. A Seleção chegou à área sempre com pouca gente, e por isso as finalizações não levaram tanto perigo a Akinfeev. Os anfitriões, com boa pressão na saída de bola brasileira, tiveram sua melhor chance quando Daniel Alves perdeu bola no meio-campo e Alisson espalmou a finalização de Smolov.

Segundo tempo

Uma arrancada de Douglas Costa, dribles de Willian e Coutinho, toques com jogadores mais próximos. Em poucos minutos viu-se em campo um Brasil com mais cara de Brasil, vertical e de boa movimentação. Miranda abriu o placar após rebote de Akinfeev em cabeçada de Thiago Silva. Coutinho aumentou num pênalti sofrido por Paulinho, e o próprio volante aumentou de cabeça. Ele já havia perdido outras duas chances incríveis. A vantagem desestabilizou os sistemas táticos e abriu o campo. O Brasil, inclusive, concedeu chances de gol que não serão admissíveis na Copa do Mundo.

Rússia

A Rússia jogou como Tite queria, com uma linha defensiva de cinco homens, e o Brasil tentou usar como antídoto os pontas Willian e Douglas Costa bem abertos para espaçar esses adversários. Até conseguiu, mas o meio-campo recuado demais atrapalhou no primeiro tempo. Depois, com Coutinho adiantado, os gols saíram e a Rússia mudou a maneira de atuar.

Na terça-feira, o Brasil enfrentará a Alemanha, em Berlim. A Rússia voltará a jogar em casa neste mesmo dia, só que em São Petersburgo contra a França.

