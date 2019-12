Inicialmente previsto para a 0h20min, o lançamento foi adiado em dois minutos, e o sucesso da operação foi confirmado à 0h37min, quando o aparelho entrou em órbita e iniciou o processo de abertura do painel solar.

O processo foi acompanhado por técnicos do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) em São José dos Campos (SP), via conexão telefônica. A transmissão foi acompanhada por uma plateia de convidados e autoridades.

“Cinco anos após o bem-sucedido lançamento do satélite Cbers-4, junta-se a ele mais um satélite sino-brasileiro. Continuamos, portanto, assegurando o monitoramento do território brasileiro, com alerta de desmatamento, monitoramento da vegetação e agricultura e estudos de hidrologia e meio ambiente. O Inpe tem orgulho em participar de mais um caso de sucesso do programa espacial brasileiro”, disse Ronald Buss de Souza, diretor substituto do Inpe.