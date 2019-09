Brasil não estará na cúpula do clima da ONU pois não demonstrou interesse, afirma secretário-geral

A cúpula do clima da Organização das Nações Unidas (ONU), que ocorre nesta segunda-feira (23) em Nova York, nos Estados Unidos, não terá a presença do Brasil. Conforme o jornal econômico britânico Financial Times, a não participação do Brasil ocorre pois o país não mostrou interesse. O secretário-geral da ONU, António Guterres, fez a afirmação ao veículo.

Conforme Guterres, todos os países que enviaram um comunicado com desenvolvimentos positivos sobre o clima teriam tempo para falar na cúpula. “Ninguém foi recusado. Eles só não apareceram”, disse o secretário-geral. Além do Brasil, Japão, Austrália, Arábia Saudita e Estados Unidos também estão de fora.

A cúpula do clima ocorre ao mesmo tempo que inúmeros protestos irrompem mundo afora. Na última sexta-feira (20), ao menos 150 países tiveram manifestantes nas ruas para chamar a atenção de governantes com temas sobre a redução de emissão de gases poluentes. O movimento foi inspirado na ativista sueca de 16 anos, Greta Thunberg, que criou o Fridays for Future. A expectativa é de que novos protestos ocorram na segunda-feira, especialmente em Nova York.

Guterres afirmou ao Financial Times que espera que os países tragam metas mais rígidas para botarem em prática até 2020. O Acordo de Paris, assinado por quase todos os países do mundo, tem como objetivo limitar o aquecimento global a um nível abaixo de 2ºC. Desde a era pré-industrial, o planeta já aumentou em 1ºC a temperatura média. As emissões de dióxido de carbono, porém, continuam a subir – o que dificulta o cumprimento do acordo.

