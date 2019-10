Brasil não reconhece reeleição de Morales “neste momento”, diz Itamaraty

O governo brasileiro não reconhece, pelo menos no momento, a reeleição do presidente da Bolívia, Evo Morales. Em um tuíte, o Ministério de Relações Exteriores defendeu, na sexta-feira, uma auditoria no primeiro turno do pleito. Segundo o resultado final, Morales ficou 10,56 pontos percentuais à frente do segundo colocado, o ex-presidente Carlos Mesa — 0,56 a mais do necessário para a vitória no primeiro turno.

Considerando-se as tratativas em curso entre a @OEA_oficial e o governo da #Bolivia para uma auditoria completa do primeiro turno das eleições naquele país, o Brasil não reconhecerá, neste momento, qualquer anúncio de resultado final. — Itamaraty Brasil🇧🇷 (@ItamaratyGovBr) October 26, 2019

Além da margem estreita, a paralisação por algumas horas da chamada contagem rápida, uma espécie de apuração preliminar, gerou desconfiança entre os bolivianos, desencadeando protestos nas ruas.

A Bolívia vive manifestações diárias desde as eleições do último domingo, após uma controvérsia envolvendo o sistema de contagem rápida , um mecanismo que não substitui a contagem oficial e tem caráter informativo. Pouco depois do fechamento das urnas, o sistema apontava 83% das atas conferidas e sinalizava para um segundo turno entre Morales e Mesa . As atualizações, porém, não foram mais feitas até a manhã de segunda-feira , quando os números indicavam vitória de Morales já no primeiro turno.

No final, a apuração oficial, feita manualmente, apontou a vitória de Morales com 47,07% dos votos contra 36,51% de Mesa — um resultado que o candidato opositor não reconhece.

Surgiram questionamentos dentro e fora do país. O secretário-geral da OEA, Luis Almagro, defendeu um segundo turno e que uma proclamação final ocorra apenas depois de uma auditoria que deverá ser realizada pela organização, um discurso que conta com o apoio de Brasil, Estados Unidos, Argentina e Colômbia.

A presidente do Tribunal Supremo Eleitoral da Bolívia, María Eugenia Choque, por sua vez, se mostrou aberta nesta sexta a uma auditoria, mas não especificou se aceitava as condições da OEA.

“Podem fazer auditoria a OEA, a União Europeia. Estamos abertos a qualquer auditoria. (O sistema eleitoral boliviano) é transparente”, disse María Eugenia Choque, ao anunciar a contabilização de 100% dos votos.

Enquanto isso, milhares de pessoas foram às ruas em cidades em todo o país, exigindo a realização de um segundo turno. Em uma semana, 29 pessoas ficaram feridas e 57 foram detidas em protestos em diferentes pontos da Bolívia.

Em La Paz, várias ruas foram bloqueadas e manifestantes levavam cartazes e bandeiras bolivianas, sendo acompanhados por uma paralisação em alguns setores. O sistema de transportes da cidade foi afetado, e muitas lojas sequer abriram as portas. No começo da noite, uma multidão se reuniu diante do Tribunal Supremo Eleitoral. Atos semelhantes ocorreram em cidades como Cochabamba e Santa Cruz , principal bastião oposicionista, mas sem confrontos graves.

Morales rejeita as acusações e afirma que grande parte de sua vitória se deu pelo apoio das populações indígenas e campesinas, que desde sua primeira eleição, em 2005, votam majoritariamente com ele. O presidente atribuiu a reação a uma discriminação ao voto do campo.

Lamentablemente en nuestra historia había una costumbre de excluir y desconocer los derechos del movimiento indígena originario campesino. Hoy la historia se repite con algunos sectores que quieren repetir esa discriminación con el voto del campo que nos dio el triunfo. pic.twitter.com/bjwTPH3RwD — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) October 25, 2019

“Infelizmente em nossa História havia o costume de excluir e ignorar os direitos do movimento indígena originário do campo. Hoje a História se repete com alguns setores que querem repetir essa discriminação com o voto do campo que nos deu a vitória”, escreveu no Twitter. As informações são do jornal O Globo.