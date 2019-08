Brasil negocia empréstimo com banco do Brics para investir em saneamento básico

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, está negociando um empréstimo de US$ 500 milhões com o Novo Banco de Desenvolvimento do Brics, o NDB. A ideia é que a verba seja repassada para as prefeituras do país investirem em obras de saneamento básico, tratamento de resíduos, além de energias renováveis.

De acordo com o ministro, é preciso estudar a melhor forma de implementação imediata do recurso, e se deve ser repassado aos municípios individualmente ou através de consórcios, por exemplo. Ainda nesta semana, Salles participou de uma reunião com os ministros do Meio Ambiente do grupo de países pertencentes ao Brics: Rússia, Índia, China e África do Sul, além do Brasil.

De acordo com as expectativas do ministério, o apoio financeiro deve ocorrer já no começo de 2020.

