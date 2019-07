Brasil pode liderar produção global de petróleo em 10 anos, diz ANP

Em função da atividade produtiva, que está avançando, o Brasil caminha para ser um dos líderes mundiais da produção de petróleo nos próximos 10 anos. Quem afirmou isso foi o diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Felipe Kury, que diz que este é “um momento incrível” para o Brasil se tornar líder no setor.

Kury fez a declaração em um seminário técnico da 16ª Rodada de Licitações de Blocos Exploratórios de Petróleo e Gás e da 6ª Rodada de Partilha da Produção do Pré-Sal, no Rio de Janeiro. Além desses, a ANP espera realizar, ainda este ano, mais dois leilões: de cessão onerosa e de oferta permanente.

O Tribunal de Contas da União (TCU) fez um relatório levantando a possibilidade de conflito devido ao fato de os leilões serem muito próximos. Porém, o diretor da ANP disse que isso não vai alterar o cronograma estabelecido pela Agência, nem a recomendação para o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), no sentido de manter as datas programadas.

Kury destacou que foi uma jornada muito intensa a dos últimos dois anos para retomar os leilões. Foram vendidos 72 blocos com arrecadação de R$ 28 bilhões em bônus de assinatura: “É uma demonstração significativa da retomada do processo exploratório de petróleo no Brasil.”

