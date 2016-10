Brasil promove Angus Day nesta terça-feira em Paris

Uma comitiva da Associação Brasileira de Angus está em Paris, na França, onde promoverá,nesta ça-feira (18/10), durante o Salão Internacional de Alimentação (Sial), o Brazilian Angus Day. Segundo o gerente do Programa Carne Angus, Fábio Medeiros, será uma oportunidade de mostrar ao mundo o sabor diferenciados dos cortes Angus do Brasil. “O Sial é o grande evento de alimentação internacional do ano, reunindo empresários de todo o mundo em busca de produtos diferenciados. Sem dúvida, é o momento de conquistar novos clientes tanto na Europa quanto em outros continentes”, destacou Medeiros. E continuou: “O importante nesse novo movimento é que estamos falando de cortes de alto valor agregado, com identificação e que carregam com eles o novo conceito de pecuária que buscamos para o Brasil”.

Quem participar do Brazilian Angus Day poderá degustar a saborosa celha Angus, corte também conhecido como capa do entrecot. De sabor diferenciado, ele expressa todas as características mais marcantes da carne Angus: maciez, sabor acentuado e gordura na medida certa. A ação é uma promoção da Associação Brasileira de Angus em parceria com a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec) e com apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). A carne será preparada em pleno estande do Brazilian Angus Beef com esmero pelo equipe do chef Jeferson Finger, da Rede Barbacoa.

Os cortes gourmet tipo exportação rendem à indústria uma valorização diferenciada, podendo alcançar a casa de US$ 19,8 mil a tonelada frente a uma média de US$ 5 mil/t de cargas commodity. “Esse ganho adicional não fica apenas na indústria. Ele se reflete no campo, uma vez que o produtor também é premiado com bonificações por carcaças bem acabadas dentro do Programa Carne Angus Certificada, e o produtor de genética amplia suas vendas anualmente em decorrência de um maior interesse pela raça”.

Com mais de 12 anos de atuação, o Carne Angus é o maior programa de cortes certificados do Brasil, integrando 5 mil produtores e com ação em 33 indústrias de 10 empresas frigoríficas em nove estados brasileiros (RS, SC, PR, SP, GO, MS, MT, PA e RO). Em 2015, registrou abate de 400 mil cabeças. Até 2020, a meta é atingir 1 milhão de cabeças/ano. Nos primeiros seis meses de 2016, os abates aumentaram 38%.

