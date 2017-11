Brasil reclamará ao Clube de Paris por calote venezuelano de 262 milhões de dólares

O Ministério da Fazenda confirmou nesta terça-feira (14), que o Brasil comunicará oficialmente ao Clube de Paris uma dívida não paga pela Venezuela desde setembro, referente ao CCR (Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos) utilizado com os vizinhos no continente. O calote é de US$ 262,5 milhões referentes a garantias de pagamento.

De acordo com o Ministério da Fazenda, o governo brasileiro já entrou em contato com a Embaixada da Venezuela em Brasília para informar o débito e abrir negociações para que o país vizinho quite a pendência. Mas, como é membro do Clube de Paris desde dezembro, o Brasil precisa informar ao organismo e utilizá-lo como meio de fazer a cobrança.

O CCR é uma câmara de compensação de garantias que permite que os países membros da Aladi (Associação Latino-Americana de Integração) façam transações comerciais entre si garantidos por recursos de seus respectivos Tesouros Nacionais. São signatários do convênio Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador México, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela e República Dominicana.

Crise venezuelana

Além da reclamação brasileira, na noite de segunda-feira a Venezuela entrou em default seletivo depois que não conseguiu pagar US$ 200 milhões em bônus globais, declarou a agência de classificação financeira Standard & Poors, o que ameaça desencadear o não cumprimento de sua dívida externa gigantesca.

“Rebaixamos duas notas para ‘D’ (default) e reduzimos a classificação da dívida soberana em moeda estrangeira a longo prazo a ‘SD’ (default parcial, em inglês)”, indicou a S&P, explicando que tomou a decisão após os 30 dias concedidos para a realização dos pagamentos dos títulos 2019 e 2024.

A agência fez o anúncio na noite de segunda-feira, poucas horas depois de uma reunião em Caracas entre o governo de Nicolás Maduro e credores internacionais, aos quais não foi apresentado um plano concreto para a renegociação de sua dívida externa, de quase US$ 150 bilhões.

A reunião durou apenas 25 minutos, mas foi considerada um sucesso pelo governo de Nicolás Maduro. Os credores, no entanto, saíram decepcionados.

O vice-presidente Tareck El Aissami leu um texto no qual prometeu novos encontros para “avaliar propostas”, sem estabelecer datas, afirmaram algumas fontes. Aissami declarou ao canal estatal de TV que a Venezuela está “blindada”, mas acusou o governo de Donald Trump de “fechar vias” ao país com as sanções financeiras.

Abalada por uma severa crise econômica, a Venezuela tenta reverter o cenário. Maduro anunciou em 2 de novembro que o país buscaria “refinanciar e reestruturar” a dívida, em consequência de uma “perseguição financeira” comandada pelos Estados Unidos. “O default nunca chegará”, afirmou o presidente no domingo.

