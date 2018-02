Brasil registra 98 mortes por febre amarela desde julho do ano passado

Até a última semana, o balanço era de 81 mortes e 213 casos de febre amarela em todo o País. No mesmo período do ano passado, foram confirmados 509 casos e 159 mortes, informou o ministério. Segundo o boletim atual, foram notificados 1.286 casos suspeitos até 6 de fevereiro deste ano, sendo que 510 foram descartados e 423 permanecem em investigação.

Os dois Estados mais afetados são São Paulo e Minas Gerais, com 161 e 157 casos confirmados, respectivamente. O Rio de Janeiro detectou 34 infecções por febre amarela, seguido do Distrito Federal, com apenas uma pessoa. Não há casos de febre amarela urbana no Brasil desde 1942.

As primeiras manifestações da febre amarela são inespecíficas, já que podem ser confundidas com outras doenças. As pessoas atingidas podem apresentar, no entanto, febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor muscular, náuseas e vômitos por cerca de três dias, mas a maioria melhora após esse período, de acordo com informações da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).